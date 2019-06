L’Italbasket femminile cede all’Ucraina in amichevole a Pordenone

PORDENONE – Si e’ giocata ieri al Palacrisafulli di Pordenone Italia – Ucraina che ha visto le ragazze dell’Est imporsi sulle azzurre con il punteggio di 66 a 69, gara amichevole in vista dei campionati europei che si disputeranno in Lettonia e Serbia dal 27 giugno al 7 luglio.

E’ stata una partita piacevole giocata con un buon ritmo davanti ad un pubblico caloroso che ha sempre sostenuto l’Italia anche quando era sotto di 14 punti. Nelle azzurre Nicole Romeo 14 punti all’attivo per il play di Ragusa ( 2/3 t2, 2/6 t3 4/7 tl) + 6 assist , Gaia Gorini 9 (3/4 t3), Martina Crippa 9 (1/2 t2, 1/1 t3, 4/5 tl) e Giorgia Sottana 10 ma non in gran giornata al tiro (4/20 su azione). Nell’Ucraina due giocatrici su tutte Taisiia Udodenko 21 pu ti (7/13 t2, 1/2 t3, 4/5tl) + 10 rimbalzi e Alina Iagupova 20 (5/6 t2, 1/5 t3, 7/8 tl) + 7 rimbalzi + 4 assist. Tre le assenze importanti nell’Italia: l’ala Cecilia Zandalusini del Fenerbahce Istanbul con il quale ha da poco vinto il titolo di Turchia, la play fresca vincitrice dello scudetto con Schio Francesca Dotto ed Elisa Penna ala della Wake Forest University.

Dopo il match coach Crespi ha dichiarato di essere soddisfatto, nonostante la sconfitta e di avere apprezzato lo spirito della squadra alla sua prima partita ufficiale dopo il raduno. Interpellato poi sulle favorite per il titolo europeo ha fatto tre nomi: Spagna, Francia e Serbia.

Il tabellino:

Italia: Caterina Dotto 4, Nicole Romeo 14, Gaia Gorini 9, Giorgia Sottana 10, Laura Spreafico Ne,Valeria De Pretto 3, Martina Crippa 9, Lorela Cubaj 5, Giuditta Nicolodi 3, Sabrina Cirilli 7, Valeria Trucco Ne, Olbis Andre’ Futo 2. All. Marco Crespi

Ucraina: Oksana Festova Ne, Viktoria Kondus 8, Vita Horobetts 2, Miriam Uro-Nile, Olga Yatskovets. 2, Taisiia Udodenko 21, Oksana Piantak Ne, Alina Iagupova 20, Anna Olkhovyk 6, Lyudmila Naunenko 7, Arina Blotserkivska 3. All. Goran Boskovic

Parziali: (19 – 22, 40 – 42, 47 – 54, 66 – 69)

P.G.