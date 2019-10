Logistica, in partenza a Pordenone il nuovo corso Its

PORDENONE – Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico, assieme a Fondazione ITS Marco Polo, Unione Industriali Pordenone e Interporto Centro Ingrosso, è impegnata da qualche mese nella promozione di un nuovo corso ITS TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE sull’intermodalità e le specificità logistiche del mondo aziendale del pordenonese.

È un percorso formativo di specializzazione nell’ambito della logistica che nasce dall’espansione e sviluppo che sta investendo l’Interporto di Pordenone, sede del corso. Sarà un corso perciò “dentro le aziende”, costruito per soddisfare il loro fabbisogno occupazionale e quello di altre aziende che nel territorio pordenonese e aree limitrofe cercano comunque tecnici logistici per le loro attività di spedizioni, acquisti ed e-commerce. Il corso partirà a fine ottobre, ma ci sono ancora dei posti disponibili, ciò vuol dire che ancora molti giovani e famiglie non conoscono questa opportunità, nuovissima e su cui convergono grandi investimenti e attenzione per la migliore performance di occupabilità dei futuri “tecnici superiori”.

In un momento in cui molti giovani faticano a trovare la chiave per accedere in azienda con concretezza e stabilità, un corso ITS è infatti una scelta vincente perché punta contemporaneamente all’eccellenza formativa, ad un metodo di studio pratico più sfidabile per i giovani e all’economicità per le famiglie, dato che i finanziamenti pubblici coprono la gran parte dei costi.

In questo nuovo corso si affronteranno – a titolo esemplificativo – tematiche legate a piani di logistica, monitoraggio trasporti, piattaforme logistiche e strumenti di marketing, approvvigionamenti, giacenze, costi, flussi logistici e di dati, e-commerce, gestione dei clienti e dei fornitori, mercati internazionali. Molta attenzione sarà data alla lingua inglese e alle abilità personali e relazionali, quali la capacità di comunicare in modo efficace, lavorare in squadra e trovare nuove soluzioni.

Un corso quindi che stimola i giovani a sviluppare qualità e conoscenze necessarie in qualsiasi organizzazione lavorativa. Quasi un “passaporto internazionale” per l’accesso al mondo aziendale! La prossima selezione si terrà in centro storico a Pordenone mercoledì 16 ottobre.

Per ogni informazione contattare via mail segreteria@accademianautica.it oppure telefonicamente/WhatsApp Alessandro Comel 331/8031137.

In attesa dell’avvio ufficiale del corso, partner e giovani selezionati stanno già condividendo alcune occasioni di incontro con le imprese e le infrastrutture della logistica.