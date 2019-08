Lutto nel mondo artigiano: è morto il cav. Enzo Michelazzi

PORDENONE – Lutto nel mondo artigiano. Questa notte, 11 agosto, è scomparso il cav. Enzo Michelazzi, nato a Pordenone nel 1925.

“La notizia della scomparsa di Enzo Michelazzi – è il ricordo di Silvano Pascolo, presidente dell’Unione artigiani e piccole e medie imprese provinciale – mi ha colpito profondamente, un carissimo amico fin dai tempi in cui, da adolescente, durante l’estate, andavo a “bottega” nella sua impresa di impianti elettrici, prima in piazza XX Settembre, poi in via Dell’Autiere”.

“Per me – continua il suo racconto – è stato un maestro, nel lavoro come nella vita, uomo di una grande rettitudine morale e professionista capace, impegnato anche in quella Politica (con la P maiuscola) che vedeva sempre al servizio del paese. Per me è stato anche qualcosa di più, è grazie a lui che mi sono avvicinato all’Unione Artigiani in cui lui militava da sempre e che lo vedeva impegnato quale dirigente di primissimo livello”.

“Più recentemente – scrive Pascolo – è entrato a far parte del gruppo ANAP (Anziani e Pensionati) di Confartigianato ove ha seguito un tema sempre a lui molto caro, quello delle case di riposo. Nel gruppo ANAP si è impegnato a fondo con dedizione e caparbio entusiasmo fintantoché la salute glielo ha consentito. Un abbraccio fraterno caro Enzo”.