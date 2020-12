Maltempo, allerta per il Noncello. Chiuse alcune strade in città

PORDENONE – Notte impegnativa per la protezione civile comunale di Pordenone, in attesa della piena del Noncello.

Sedici uomini distribuiti su due turni hanno continuato a monitorare gli argini e le idrovore per tutta la notte, coordinati dal centro operativo comunale con l’assessore Loperfido.

La polizia locale è rimasta operativa per tutta la notte.

Riviera di Pordenone e via Codafora sono state chiuse nelle prime ore della notte, in vista dell’onda. Chiuso già in serata il ponte di Adamo ed Eva.

Alle 23.30 il Noncello ha raggiunto gli otto metri, il livello di guardia, e ha continuato a ingrossarsi e, alle 8.30 di lunedi 7 dicembre continua a salire, ora è a 8.43.

I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per allagamenti in abitazioni in viale Martelli e via dei Molini.

Diverse le strade chiuse a Pordenone. Non si può transitare Rivierasca, Ponte di Adamo ed Eva, Via Revedole e via Martiri Concordiesi, via San Marco, via del Seminario, via Codafora, via del Passo, via Levade, via Villanova di sotto, via Di Vittorio, via Frazione Villanova, via Pra. Chiuse quattro file del parcheggio Marcolin.

La foto è dell’amica Sandra Conte, dal suo profilo facebook.