PORDENONE – Da martedì 4 maggio l’ingresso a via De Paoli per chi proviene da via Oberdan, all’altezza del palazzo della Regione, sarà chiuso alle auto per circa 45 giorni per permettere la realizzazione dei marciapiedi e dell’aiuola.

Sarà possibile entrare in via De Paoli dalla laterale successiva. Per i pedoni l’accesso rimarrà sempre libero.