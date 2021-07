Maxi schermo Italia-Inghilterra, i divieti di sosta di domenica 11

PORDENONE – Domenica 11 luglio, in occasione della finale degli europei trasmessa sul maxi schermo di piazza XX Settembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle 18:00 alle 24:00 (e comunque fino a termine necessità) in viale Cossetti e viale Martelli, nel tratto tra il teatro Verdi e il Tribunale.

In piazza XX Settembre i divieti di transito e sosta con rimozione scatteranno dalle 8:30 alle 24:00 e oltre se necessario. L’ordinanza con i dettagli è pubblicata su www.comune.pordenone.i