Meeting d’estate per giornalisti e amici

PORDENONE – Il Meeting d’Estate 2019 per i giornalisti e per soci e per amici del Circolo della Stampa di Pordenone è in programma per venerdì 19 luglio, alle 20, nella trattoria “Al Grappolo” di Sesto al Reghena, via Julia Concordia 50. Il locale è facilmente raggiungibile all’uscita autostradale di Sesto al Reghena, tratto Pordenone-Portogruaro, all’ingresso nel paese, vicino al distributore di carburante.

L’iniziativa è del Circolo della Stampa di Pordenone che attribuisce all’evento la caratteristica di momento istituzionale tra i più importanti della propria attività da oltre mezzo secolo al servizio del settore dell’Informazione e dei loro operatori.

Si tratta di una festa per chiudere assieme (con la cena e con uno scambio di proposte e di idee) il primo semestre e per aprire la seconda parte dell’anno.

Nella stessa serata saranno proclamati i vincitori del concorso fotografico – nell’ambito del 53° Rally della Stampa del 1° maggio – dedicato alla memoria del giornalista e scrittore pordenonese Pieraldo Marasi.

Al Meeting d’Estate possono partecipare i giornalisti e i loro amici e familiari. Per iscrizioni: 3332592294, 3475787729.