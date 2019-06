Memorial Elena Scannapieco, a 6 anni dalla scomparsa della giovane

PORDENONE – E’ in programma venerdì 14, dalle 19.30 e sabato 15 giugno, dalle 14, nei campi della società AS Torre, in via Peruzza, 1o a Pordenone, il tradizionale torneo A.S.D. Rebus di calcio a 5 in memoria di Elena Scannapieco a 5 anni dalla prematura scomparsa della giovane Elena.

Il torneo quest’anno verrà giocato nella versione 5+1.

“Elena – racconta il papà Roberto – nel suo percorso di studio ha frequentato le Scuole medie Lozer di Torre e anche per questo motivo la scelta del luogo ha di per sé un valore particolare. Spero che come ogni anno la partecipazione sia numerosa nel ricordo di Elena”.

Elena Scannapieco è scomparsa ad appena vent’anni, il 16 maggio del 2013, investita da un’autobus, all’incrocio tra viale Marconi e via XXX Aprile, lasciando nello sconforto papà Roberto e mamma Viviana.