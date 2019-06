PORDENONE – Grande successo di partecipazione per il tradizionale torneo A.S.D. Rebus di calcio a 5 in memoria di Elena Scannapieco a 6 anni dalla prematura scomparsa della giovane Elena.

La manifestazione si è svolta in due giorni, ilo 14 e 15 giugno nei campi della società AS Torre, in via Peruzza, 1o a Pordenone.

Il torneo quest’anno è stato giocato nella versione 5+1.

Alcune foto delle due belle giornate.