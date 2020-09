Mercato agroalimentare in piazza XX Settembre dal 25 al 27

PORDENONE – Da venerdì 25 a domenica 27 Settembre in piazza XX Settembre a Pordenone dalle 9 alle 19.30 anche in caso di pioggia, si terrà l’evento del M.I.A. “Mercato Italiano Alimentare” organizzato in collaborazione con il Comune di Pordenone e Sviluppo e Territorio.

Gli espositori rigorosamente Produttori alimentari, Aziende e società agricole e Commercianti di tutta Italia con filiera certificata, presenteranno prodotti DOP e IGT di sicura provenienza italiana e

tracciabilità. Un punto d’ orgoglio degli operatori risiede nella loro volontà di far assaggiare i prodotti, spiegarne le caratteristiche ed i punti di forza, prima di venderli.

Gli operatori della Toscana fra gli altri, proporranno formaggi e salumi tipici del loro territorio, pane sciapo, degustazione di spalla tagliata al coltello Quelli della Puglia si presenteranno con le olive e il

loro oli extra vergini di oliva, con diversi condimenti e speziature, friselle, formaggi e taralli semplici e speziati.

La pasta artigianale, il carasau e i pecorini sono le eccellenza della Sardegna, mentre il prodotto ambasciatoriale dell’Abruzzo sarà la liquirizia proposta in tutte le sue forme, dolce, pura , gommosa, aromatizzata.

Alle bancarelle delle Marche si troveranno il ciauscolo, i formaggi e altri salumi, la piadina sfogliata a mano. Pecorini di grotta e salumi sono i prodotti di un’ azienda sardo-tosco romagnola, mentre cipolle o rosse, asparagi bianchi e verdi, peperoni, sclupit, rape rosse e porro quelli di una azienda friulana.

La Sicilia proporrà un assaggio completo di salato e dolce, e poi acciughe, tonno, insaccati di suino nero dei Nebrodi, il caciocavallo, pecorini dell’isola e dolci originali, cioccolato artigianale, biscotti e pane fatto al momento.

La Calabria delega la propria rappresentanza alla nduja, ai caprini e pecorini, al caciocavallo dell’Aspromonte, al Cacio mulo stagionato al carbone vegetale, ai salumi e ai sottoli piccanti e non.

I gusti del salame IGP, della bresaola d’Ossola, del cavallo e del cervo, del crespone e del lanzardo, ma anche della mula e del salame d’asino, della toma, della robiola del murazzano e dell’ossolano potranno essere scoperti o riscoperti fermandosi al banco che raccoglie e racconta i prodotti il Piemonte.

Lo street food offrirà l’occasione di assaggiare panini con salsiccia, salumi e formaggi, panzerotti e arancine preparati al momento.

Oltre ai prodotti alimentari ci saranno situazioni ed articoli per il benessere spirituale e fisico come l’estasi prodotta dai suoni delle campane tibetane o le liberalità degli oli essenziali, libri per bambini e manuali di cucina.

Saranno presentati anche un sito web per gestire la consegna a domicilio dei prodotti e il libro “Covid19, la mia quarantena” una raccolta di storie del lockdown, la cui offerta libera sarà devoluta alla “Via di Natale”. E’ in previsione anche la replica dell’iniziativa, dal 23 al 25 ottobre.