PORDENONE – Centra con la moto una macchina che stava uscendo dal distributore di benzina.

E’ morto nel primo pomeriggio di oggi, 9 febbraio, un 60enne, I.P., di Roveredo in Piano.

Il dramma si è consumato in via Roveredo, la strada che da Pordenone porta a Roveredo in Piano.

Vani i tentativi di rianimare l’uomo, che è morto a causa delle gravissime lesioni riportate.