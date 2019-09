Motori, la Mrc Sport di Brugnera con un suo equipaggio alle finali nazionali della Coppa Italia Rally

BRUGNERA – Un equipaggio della MRC Sport di Brugnera ha vinto la Coppa Italia di rally della IV Zona. Alessandro Beltramini, il pilota, originario di Faedis, e Stefano Peressutti, navigatore, di Attimis, su Peugeot 106, hanno quindi portato la scuderia dell’Alto Livenza alle finali nazionali che si terranno il 25 e 26 ottobre a Como e alla quale parteciperanno tutti i vincitori zonali. Il successo è arrivato con il 13esimo posto conquistato all’ultima edizione del Rally del Friuli e delle Alpi Orientali al termine di un intenso sabato di prove speciali. “Non avevamo l’ambizione di scalare la classifica in questa gara – ha raccontato – l’obbiettivo era arrivare a Udine sani e salvi e così è stato. Non abbiamo preso rischi inutili e, una volta preso il passo giusto, abbiamo gestito la gara con serenità in modo di prendere giusto i punti che ci servivano per conquistare la Coppa”. Beltramini ha concluso quindi la giornata al 13esimo posto in classifica assoluta, al quarto di gruppo A e al terzo di classe A6.

Beltramini, che di mestiere fa il meccanico, ha esordito nel motorsport nel 2001 con le gare in salita. Nel 2004 ha vinto la classifica degli Under 25 Gruppo A del campionato italiano della specialità. Nel 2011 il passaggio ai rally correndo in N2 su una Peugeot 106 con il compaesano Stefano Peressutti alle note. “Nel 2014 – racconta – abbiamo corso con una Clio Super 1600 e nel 2016 abbiamo fatto l’Alpe Adria Cup arrivando quarti nella assoluta e terzi di raggruppamento. Nel 2017 e 2018 abbiamo corso su terra con una 208 R2”.

L’anno scorso l’equipaggio di Faedis era partito per fare l’Italiano Terra e dopo le prime due tappe era in testa alla classifica di classe. “Poi però per problemi di lavoro non abbiamo potuto continuare”. Sempre nel 2018, a fine stagione, un “ritorno di fiamma”: Beltramini ha preso parte alla “Cividale – Castelmonte”, la gara di casa, arrivando terzo di gruppo A con una Ford Fiesta R5 della RB Motorsport. Quest’anno, dopo aver saltato la prima tappa di Coppa Italia, il Rally del Bellunese, l’equipaggio della MRC è andato in crescendo, accumulando punti preziosi con i piazzamenti al Rally delle Dolomiti, al “Valli della Carnia” e al Rally di Scorzé. Infine nella gara di casa hanno amministrato saggiamente fino a staccare il pass per la finale tricolore.