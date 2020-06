Motori, la MRC Sport di Brugnera ingaggia il numero uno dei rallysti sardi

BRUGNERA – Colpo gobbo della Mrc Sport. La scuderia di Brugnera ha ingaggiato Maurizio Diomedi, il numero uno dei rallysti sardi, pilota che vanta un palmares chilometrico, fatto di 33 vittorie assolute, 18 secondi posti e 9 terzi su 85 gare disputate. Già tre anni fa i primi abboccamenti, poi la settimana scorsa la formalizzazione dell’accordo tra Diomedi e il presidente del club pordenonese, Giacomo De Luca. “Sono molto soddisfatto – ha spiegato quest’ultimo – abbiamo già tanti piloti in Sardegna, molti giovani di belle speranze, ma ci mancava ancora una figura come Maurizio, che sia da traino e da esempio, con le vittorie e con il suo comportamento esemplare in gara e fuori”.

E’ il coronamento di un rapporto sportivo e umano che lega il circolo liventino con l’isola dei 4 Mori ormai da quasi vent’anni. “Tutto è nato dalla mia amicizia con Salvatore Filigheddu, driver di Cannigione, che nel 2002 era venuto nel continente per partecipare ad alcune gare di Mitropa Cup. Entrammo subito in sintonia e partecipammo anche ad alcuni rally assieme con il sottoscritto sul sedile di destra. Da allora, grazie a Salvatore, abbiamo iniziato a partecipare a qualche gara in Sardegna e a seguire qualche promettente pilota”. La squadra dei driver sardi che corrono con i colori di Brugnera negli anni è cresciuta notevolmente ed ora l’ingaggio di Diomedi rappresenta la classica ciliegina sulla torta. Classe 1962, nativo di Nuoro, avvocato di professione, ha iniziato la sua carriera nei rally nel 1989 come navigatore. Nel 2002 è arrivata la sua prima vittoria da pilota al Rally del Vermentino. “Dopo 30 anni di corse e 20 anni alla Porto Cervo Racing cercavo nuovi stimoli – è il commento dello stesso Diomedi – volevo cambiare e in Giacomo ho trovato un ottimo interlocutore. La Mrc Sport ha fama di essere un club molto affidabile, abbiamo obbiettivi comuni, perciò sono convinto che sarà una bella avventura”.