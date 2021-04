Motori, una calda primavera attende Vincenzo Cangi (MRC Sport) nel cross country

PORDENONE – Un’intensa primavera attende Vicenzo Cangi (nella foto), il driver padovano della MRC Sport, in lizza nel campionato italiano di cross country. Dopo la lusinghiera prova all’Italian Baja di Pordenone (16esimo in classifica assoluta, terzo di gruppo TH e secondo di TH 1 benzina) ci ha preso gusto e sarà al via anche della seconda tappa tricolore, il Baja del Vermentino, in calendario per il 10 aprile a Berchidda e dintorni, in Gallura. Al fianco di Cangi su Mitsubishi Pajero 3500 V6 ci sarà ancora una volta il bresciano Paolo Manfredini con il quale fa coppia fissa soprattutto quando gareggia all’estero. La gara si articolerà su 4 prove speciali che si svolgeranno in un unico tracciato da percorrere 2 volte in un senso e 2 nell’altro.

Ma a fine mese, sabato 24 aprile, Cangi e Manfredini saranno di scena anche in Romania nei dintorni di Bucarest per la Cupa Calarasi, un altro Baja che si disputa su una sola speciale in linea di 300 chilometri. “Dipenderà dall’evolversi della situazione sanitaria – spiega lo stesso Cangi – ma vorremmo partecipare al Campionato Est Europeo, che comprende tappe in Romania, Albania, Bulgaria e Grecia. Correremo con una Nissan Murano, con un prototipo che ho allestito io e credo che ci sarà da divertirsi”.