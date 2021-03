Motorsport, all’Italian Baja di marzo la grande rentrée di Claudio Allegranzi

PORDENONE – Un grande veterano delle corse Baja e dei Rally africani ritorna alle gare dopo un periodo sabbatico di quasi dieci anni. E’ Claudio Allegranzi (in questa foto degli anni Novanta con Sandra Castellani), classe 1961, originario di Caneva, nome e volto molto noti nel mondo del motorsport nostrano, che per la sua rentrée ha scelto la gara di casa il “mini” Italian Baja che si correrà in pedemontana tra venerdì 19 e domenica 21 marzo. “Correrò su un Suzuki Gran Vitara con Roberto Bianchin di Conegliano come navigatore. Lui è alla prima esperienza sulla terra, ma sono sicuro che troveremo subito il necessario feeling. Non vediamo l’ora di iniziare”. Allegranzi ha esordito nei rally nel lontano 1984 con il Rally di Sardegna, gara nella quale ha conquistato anche un secondo posto assoluto l’anno dopo. Negli anni ’90 ha iniziato i grandi rally africani: quello di Tunisia e quello dei Faraoni su tutti. Ma anche il “nostro” Italian Baja, corso dalle primissime edizioni fino al 2003, e gli altri Baja europei, Grecia, Spagna Ungheria con l’allora Germacar Team di Pordenone. “Abbiamo altre gare in programma per quest’anno – rivela il driver di Caneva – con un nuovo prototipo in fase di allestimento”.

Per la MRC Sport, scuderia che ha il suo quartier generale a Brugnera, sarà presente al Baja anche altri due piloti, Andrea De Luna, che guiderà una Yamaha SSV, e Vincenzo Cangi su Mistubishi Pajero V6, oltre alla navigatrice Sandra Castellani .