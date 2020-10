mSpy Recensione 2020, come funziona?

Considerata la migliore soluzione per il parental control, mSpy è un’applicazione completa e affidabile, che permette di effettuare un monitoraggio ad ampio spettro dell’attività telefonica e online dei propri figli, e intervenire qualora si notassero attività sospette. Vediamo nello specifico di che cosa si tratta.

Che cos’è mSpy

Offriamo di seguito una panoramica completa su questo innovativo software per il controllo parentale. Sul sito ufficiale nella sezione mSpy recensioni è possibile consultare opinioni e testimonianze di chi lo ha già utilizzato.

Funzionalità di mSpy

Con mSpy potete monitorare a distanza un dispositivo altrui direttamente dal vostro telefono o pc. L’app mSpy consente di controllare in ogni momento dal pannello di controllo:

chat sulle applicazioni di messaggistica istantanea;

attività sui social;

posizione geografica e spostamenti del dispositivo;

foto, video e contenuti multimediali ricevuti e inviati;

attività sulle app di dating come Tinder;

registro delle chiamate;

reti Wi-Fi a cui il dispositivo si connette;

e-mail, SMS e MMS inviati e ricevuti;

cronologia del browser;

calendario;

rubrica;

elenco delle applicazioni installate sul dispositivo.

Con mSpy – da non confondere con mspyitaly – potete bloccare le chiamate in arrivo e i contatti della rubrica ritenuti sospetti, ricevere una notifica in caso di cambio della carta SIM, e impedire l’accesso a contenuti illegali o inadatti ai minori, come la pornografia, l’online gambling e la pirateria cinematografica.

Con il keylogger, tutto ciò che i vostri figli digitano sulla tastiera del telefono verrà registrato. Attivando l’utile servizio di keyword alert, riceverete una notifica qualora i vostri figli digitino determinate parole o frasi da voi indicate, come, ad esempio, droga, porno e suicidio,

C’è poi l’innovativo servizio di geofencing, che permette di impostare sulla mappa un numero illimitato di “zone rosse” a cui gradireste che i vostri figli non accedessero, come, ad esempio, quartieri malfamati, luoghi di spaccio, locali notturni e punti di ritrovo di cattive compagnie. Riceverete una notifica qualora la posizione del telefono di vostro figlio venisse rilevata all’interno di un’area vietata.

Previa autorizzazione, l’app mSpy può essere utilizzata anche per finalità diverse dal controllo parentale. L’app può essere installata, ad esempio, sui telefoni aziendali al fine di monitorare l’attività dei dipendenti, o sui cellulari di familiari e parenti, in modo da essere sempre aggiornati sui loro spostamenti. L’app mSpy può rivelarsi utile per tenere d’occhio i membri più anziani della famiglia, che magari potrebbe capitare che si allontanino in auto, a piedi o con i mezzi pubblici, perdano l’orientamento e abbiano difficoltà a trovare la via di casa.

Come iniziare a monitorare

Per iniziare a monitorare un telefono o tablet con mSpy, verificate innanzitutto la compatibilità del dispositivo, dopodiché scegliete il piano di abbonamento più in linea con le vostre esigenze. È possibile scegliere tra abbonamenti mensili, trimestrali e annuali, beneficiando spesso di interessanti sconti e offerte promozionali.

Dopo aver effettuato l’ordine, riceverete un messaggio di posta elettronica con i dati d’accesso al pannello di controllo, fulcro dell’applicazione, e tutte le indicazioni per installare il programma sui dispositivi.

L’uso di mSpy è legale?

L’uso di programmi per il parental control come mSpy è perfettamente legale qualora vengano utilizzati dai genitori per monitorare a distanza il cellulare dei figli minorenni al fine di tutelare la loro sicurezza. Qualsiasi altro uso non autorizzato di tali strumenti, invece, costituisce un illecito penale e una grave violazione della privacy, punibile ai sensi di legge.