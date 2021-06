Muore, stroncato da un malore, il noto benzinaio Armando Tesolin

PORDENONE – Espressioni di cordoglio sono giunte dall’Ascom-Confcommercio alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Armando Tesolin, noto benzinaio di Pordenone, titolare del distributore Esso in viale Grigoletti.

Il presidente dell’Associazione provinciale Alberto Marchiori lo ricorda come una buona persona, ” uno di famiglia, sempre disponibile con tutti, pronto a dare una mano per risolvere le varie richieste ed esigenze dei clienti”. Con lui scompare un pezzo di storia di Pordenone, un commerciante vero, con alle spalle anni di lavoro e di impegno professionale.

“Una persona che ho stimato e che nutro un grande affetto” sottolinea ancora Marchiori. Per l’Ascom e’ stato un imprenditore che ha fatto crescere la struttura dando un valore professionale alla categoria dei benzinai.

In questo particolare momento – spiegano dai vertici di Confcommercio – siamo molto vicini al dolore immenso della famiglia.

Tesolin si è sentito male verso le 5 del mattino, al risveglio. L’ha detto alla moglie, che ha chiamato immediatamente il 118: l’ambulanza è arrivata presto, i sanitari hanno cercato di rianimarlo nella sua abitazione di via della Ferriera. Per lui, però, ormai non c’era più nulla da fare.

I funerali di Armando Tesolin, insignito dall’Ascom del titolo di maestro del lavoro, saranno celebrati sabato, 5 giugno, alle 15.30, nella chiesa di San Lorenzo a Roraigrande, dove domani, 4 giugno, alle 19.30, sarà recitato il rosario.

Alla famiglia giungano le condoglianze della redazione di pordenoneoggi.