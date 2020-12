Nam Lab e Lady Avventura promuovono Musica di Solidarietà

PORDENONE – Dopo le positive esperienze realizzate durante l’anno, che hanno visto coinvolte le strutture ospedaliere del pordenonese e diverse case di riposo, la Nam Lab di Azzano Decimo, vuole riproporre anche a fine anno il Concerto di Pace, ovvero il concerto realizzato dal vivo e trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’associazione e in filodiffusione alle strutture sanitarie e assistenziali del Triveneto che ne faranno richiesta.

La data è in via di definizione in base alle richieste e alle esigenze, ma sarà fissata tra il 27 e il 30 dicembre 2020. A dare vita al concerto, ovvero all’ “International Jazz Piano Meeting 2020” saranno Dado Moroni (Italia); Federico Pivetta (Usa); Melodie Gimard (Spagna); Sandrine Ravier (Francia); Yoshiko Kishino (Giappone); Roberto Esposito (Italia). Il concerto viene proposto gratuitamente grazie al finanziamento della Regione, col patrocinio di Panatlon Club, Fidapa Pordenone, Lady Avventura Pordenone, Hotel Santin.

“L’idea di questo concerto – spiega il suo ideatore e direttore artistico Denis Biasin – è nata durante il confinamento, nella speranza che la musica possa portare gioia e serenità anche solo per un momento a tutto il personale medico e assistenziale, costantemente in prima linea e sotto pressione e ai malati e agli anziani, come una carezza sonora in queste festività blindate, durante le quali la lontananza dai propri cari pesa ancora di più”.