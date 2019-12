Natale a Pn tra animazione, pattinaggio e cinema

PORDENONE – Vigilia in allegria col Natale a Pordenone con Babbo Natale in piazza XX Settembre (10 – 12 ; 16 -18), le attività del Bosco degli elfi tra giochi e animazioni nel chiostro della biblioteca civica (10 – 12 ; 16 -18) e il baby care di Melarancia in biblioteca (9.30 – 12 ; 15.30 -19.30) a supporto della famiglie impegnate dello shopping (in mattinata ci sarà anche il mercato cittadino anticipato).

Per tutti a disposizione anche i parcheggi gratuiti, sia quelli multipiano, che le strisce blu su strada. Operative tutto il giorno le Casette in piazza XX Settembre, che per l’occasione prolungano l’orario fino alle 2 di notte, mentre la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta fino alle 24.

Alle 16 in Borgo Colonna i commercianti presentano un golosissimo panettone gigante, mentre alle 19.45, Babbo Natale porterà i doni ai bambini e alle bambine del quartiere Villanova, come da tradizione.

Mercoledì 25 dicembre la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 22. Le casette dell’artigianato in Corso Garibaldi saranno aperte dalle 15.30 alle 20.30. Le Casette enogastronomiche di piazza XX Settembre saranno operative dalle 17.00 alle 00.00.

Giovedì 26 dicembre la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 22. Le casette dell’artigianato in Corso Garibaldi saranno aperte dalle 15.30 alle 20.30. Le Casette enogastronomiche di piazza XX Settembre saranno operative dalle 10.30 alle 22.00. Alle 16 al Cinema Don bosco, proiezione di Frozen il segreto di Arandelle.