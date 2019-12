Natale con Lady Avventura ambasciatrici di solidarietà

PORDENONE – Le Lady Avventura hanno accolto con grande piacere l’invito a raccontare le loro testimonianze di viaggi solidali e si sono date appuntamento mercoledì 4 dicembre in Piazza XX settembre presso le casette di Natale.

L’ organizzatrice Romanina Santin ha illustrato ai presenti (tra i quali anche gli assessori Tropeano e Loperfido ) gli scopi e gli obiettivi più importanti che le ladies si prefiggono di raggiungere intraprendendo, ormai da molti anni, questi itinerari della solidarietà.

Solo poco più di un mese fa sono rientrate dal Brasile(di cui su un maxi schermo sono passatele immagini) ma hanno già pronto il programma per il prossimo viaggio,che sarà il settimo, e avrà come meta la Guinea Equatoriale.

Romanina ha presentato un progetto molto semplice, tra i molti già pianificati: donare un pollaio ai bambini che vivono in una casetta del“ SOS Children’s Villages” di Bata. Si tratta di villaggi di piccole casette, in ciascuna delle quali vivono 12 bambinie una “mamma”.

Le Ladies doneranno tutto ciò che serve ( galli e becchime compresi) per far partire un piccolo allevamento che farà vivere ai bimbi la gioia di raccogliere le uova e, soprattutto,sarà importante esperienza per la formazione del loro futuro.

L’incontro è stato organizzato da Fabio Cadamuro (del Bar 0434 di Corso Garibaldi) il quale ha offerto agli astanti una deliziosa crema di zucca e un buon bicchiere di vino.A fine serata, Fabio ha consegnato a Lady Avventura 155 € raccolti in beneficenza con il preciso scopo di attuare il progetto illustrato.