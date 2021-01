Negazionista entra in ospedale e filma “Non c’è alcuna emergenza”, ma è in un’area chiusa per festa e l’assessore segnala alla Procura

PORDENONE – Un cittadino di Pordenone ha postato un video su Facebook in cui, entrando nell’ ospedale del capoluogo, non alle porte del reparto Covid, ma in accettazione, che era ovviamente vuota essendo un giorno festivo), ha così commentato. “Non c’è alcuna emergenza in corso”.

L’assessore pordenonese alla Cultura, e medico, Pietro Tropeano, ha annunciato conseguenze legali, affernando “caro leone da tastiera, se cerchi un po’ di pubblicità (in negativo) facendo terrorismo mediatico ci sei riuscito. Descrivi artatamente e in modo premeditato cose spudoratamente false, offendi in modo oltraggioso l’ospedale della nostra città e soprattutto chi ci lavora: medici, infermieri, oss, autisti che sono giornalmente in prima linea rischiando la propria vita per quello che tu definisci oltraggiosamente “una truffa”.

“Offendi la nostra comunità – ha aggiunto il medico – che ha perso centinaia di propri cari e continua a soffrire con tanti parenti ed amici nelle corsie del nostro ospedale. Invito tutti coloro che ti hanno concesso la loro amicizia a riflettere. Naturalmente questa “sporcizia” sarà girata integralmente alla Procura della Repubblica”.

L’uomo ha filmato l’ingresso del Santa Maria degli Angeli e il parcheggio esterno.

L’area Covid, invece, si trova da tutt’altra parte, così come il pronto soccorso.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria Joseph Polimeni esprime “assoluta vicinanza a tutti coloro che da dieci mesi stanno combattendo questa grande sfida, una battaglia epocale, con grande dedizione”.