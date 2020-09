Nei primi 50 anni del Novecento. Libro Sartor il 12 settembre

PORDENONE – Sarà presentato ufficialmente sabato 12 settembre, alle ore 16.30, alla parrocchia di Sant’Agostino a Torre di Pordenone, il libro del giovane scrittore in erba Massimo Sartor dal titolo “Botteghe e osterie a Torre di Pordenone – nei primi cinquant’anni del Novecento”.

L’iniziativa editoriale -per i tipi Libreria al Segno- è stata sostenuta dall’Associazione Torre, dall’Ascom-Confcommercio e patrocinata dal Comune capoluogo.

Classe 1988 Massimo Sartor, diplomato, è cresciuto nel quartiere di Torre dove ha poi sviluppato il desiderio di raccontare il borgo attraverso la storia delle attività mercantili delle famiglie che le istituirono.

All’incontro (in caso di bel tempo si terrà all’esterno della parrocchia nel rispetto delle norme anti Covid) interverranno, oltre al rappresentante Associazione Torre, l’assessore alle politiche per il Commercio Emanuele Loperfido, e il presidente provinciale di Confcommercio imprese per l’Italia Alberto Marchiori.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Lorenzo Cardin , responsabile dell’ufficio stampa di Confcommercio Pordenone.