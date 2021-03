Neopatentato esce di strada, veicolo prende fuoco ed è trovato positivo a cocaina

PORDENONE – Aveva conseguito la patente da due giorni e stava provando la sua nuova macchina. È questa la motivazione che V.A., trentenne di Spilimbergo, ha dato agli agenti di Polizia Locale di Pordenone – Cordenons intervenuti in via Battisti nel Comune di Cordenons dov’era stata segnalata un’autovettura in fiamme a bordo strada.

Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco provvedeva a spegnere l’incendio e i sanitari del 118 portavano il conducente ferito presso il Pronto Soccorso di Pordenone.

Dalla ricostruzione eseguita dagli agenti, emergeva che il conducente del veiolo, percorreva il tratto di strada curvilineo a gran velocità, per poi perderne il controllo, invadere la corsia opposta e finire fuori strada, ribaltandosi su un fianco.

Dagli accertamenti richiesti, oltre ad aver conseguito la patente da soli due giorni, V.A. risultava positivo a diverse sostanze stupefacenti, quali cocaina e cannabinoidi.

Veniva quindi indagato per il reato di guida sotto l’influenza di stupefacenti e gli venivano comminate diverse sanzioni, compresa la violazione delle normative antic COVID-19, in quanto trovato fuori Comune senza giustificato motivo. La prefettura veniva notiziata per la sospensione cautelare della patente di guida.