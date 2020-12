NEWS – Maltempo, sotto osservazione il Noncello. Chiuse alcune vie. Lunedì 7 scuole chiuse

PORDENONE – Maltempo, sotto osservazione il Noncello che si sta ingrossando. Verso le 15.30 di oggi, domenica 6 dicembre, i volontari hanno montate le paratie.

Con il coordinamento dell’assessore Emanuele Loperfido, la protezione civile comunale è attiva da stamane alle 5.30, ora del primo sopralluogo.

Dopo la prima riunione del centro operativo comunale, alle otto, è stata disposta la chiusura di alcune strade a Villanova: via Levade, via Villanova di sotto, via Di Vittorio, via Frazione Villanova, via Pra. Finora sono stati distribuiti alla popolazione di Villanova 350 sacchi di sabbia.

Dalle 17.30 sono chiuse via Revedole, via del Seminario, via Codafora e via del Passo.

Il Meduna che dovrebbe aver raggiunto il picco, si sta abbassando molto lentamente.

Attivo in tutte le 24 ore il numero della protezione civile 0434392290. L’auspicio è che sia lasciato libero per chi ne ha veramente bisogno.

Intanto, il prefetto di Pordenone Domenico Lione ha emanato nel pomeriggio un’ordinanza in cui dispone la chiusura di tutte le scuole della provincia per la giornata di lunedì 7 dicembre.