Notte magica San Lorenzo e alba in musica a Ferragosto

PORDENONE – La notte magica di San Lorenzo, sarà celebrata lunedì 10 agosto alle 21 in piazza XX Settembre con l’esibizione di sette pianoforti sotto le stelle a cura dell’Accademia musicale Naonis e l’alba di ferragosto sabato 15 alle 6.09 del mattino con il concerto nel parco del Castello di Torre proposto da Fadiesis ensemble.

Lo ha svelato l’assessore alla cultura Pietro Tropeano nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sala Degan della Biblioteca civica di piazza XX Settembre, che assieme ai vertici delle due associazioni musicali ha presentato i contenuti degli eventi. Prima di affrontare nello specifico il programma dei due concerti l’assessore Tropeano a cui il sindaco Alessandro Ciriani ha delegato il settore cultura, per sommi capi ha illustrato alcuni appuntamenti di agosto della rassegna Estate a Pordenone.

Fra gli altri in calendario gli spettacoli musicali di Polinote Musica, l’appuntamento con le Biblioteche in quartiere con Thesis, spettacoli e laboratori teatrali con Ortotreatro e la Scuola sperimentale dell’attore, Apertivi con arte, Music in Village, e i film di Cinemazero in piazza Calderari che concluderà la programmazione cinematografica il 26 agosto con la proiezione del docufilm dedicato al Pordenone, realizzato nell’ambito della mostra sul pittore rinascimentale Antonio De Sacchis.

“La notte magica…” del 10 agosto, attraverso il suono in contemporanea di sette pianoforti suonati da Daniele Bonini , Giada Borin, Caterina Croci , Matteo Perlin , Alberto Ravagnin, Luca Ridolfo e Daniele Russo,

vuol richiamare l’idea di un viaggio nell’est europeo fondendo l’esperienza multisensoriale con la modalità delle musiche proposte – ha esordito Adriana De Biase dell’Accademia ha esordito Adriana De Biase dell’Accademia Naonis -. L’intento è finalizzato a creare contaminazioni musicali ma anche la valorizzazione di giovani talenti, e mira a creare un progetto che parta dalla musica classica. Saranno proposti brani di Smetana e Borodin, di Bregovich (Kalashnikov) e

Sting (Russian), passando attraverso alcuni esperimenti sonori meno conosciuti ma altrettanto interessanti. Il

repertorio prevede inoltre brani di P.I. Tchaikowsky, M.Mussorgsky , A.Mossolov, A Khchaturian e un brano

tradizionale armeno.

In prima assoluta inoltre verrà eseguita Aghe d’olee appositamente composta per l’evento dal maestro Sivilotti canto patriarchino attinente alla gloriosa storia del patriarcato di Aquileia.

“Pordenone Fa Musica scommette sull’Alba, sinonimo di rinascita, – commenta il direttore artistico Gianni Fassetta – dopo il successo dello scorso anno sulle sponde del Noncello l’Associazione Musicale Fadiesis si ripropone questa volta al Castello di Torre, in un’oasi di verde che richiama l’origine e la storia di Pordenone.

Il repertorio prevede l’esecuzione di brandi di alcune grandi colonne sonore , con musiche fra le altre di Ennio Morricone e Nino Rota che saranno interpretate da Erica Fassetta e Monica Cordaz al violino, Elisabetta Fassetta al violoncello, Riccardo Di Vinci al contrabbasso, Gianni Fassetta alla fisarmonica, Paolo Muscovi alla batteria e da Stefania Fassetta al pianoforte.

Ingresso libero alle manifestazioni, con prenotazione telefonica alle sede delle due associazioni, nel rispetto delle disposizioni anti covid -19.

All’organizzazione degli eventi concorrono la Regione FVG, il Comune di Pordenone, la Fondazione Friuli, Associazione Fadiesis, Primalinea , Proloco Pordenone, Accademia musicale Naonis, Pianocity.