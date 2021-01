Nuova sede Vigili fuoco. Sut (M5S) “Al via cantiere dopo accordo con demanio”

PORDENONE – Un nuovo accordo quadro tra Agenzia del Demanio e Vigili del Fuoco darà “immediato avvio a importanti interventi di potenziamento del Corpo a Pordenone”.

Ne dà notizia il deputato M5S Luca Sut che, nei mesi scorsi, interrogava per via parlamentare il Ministero dell’Interno sulla realizzazione del nuovo presidio dei VV.F. presso l’ex Caserma Monti di Pordenone.

“La risposta del Sottosegretario Carlo Sibilia – riporta il Capogruppo M5S in X Commissione – ha chiarito lo stato di avanzamento dell’iter progettuale per la ridestinazione di alcuni locali, oggi del Demanio, presenti nell’ex struttura militare in località Comina.

Confermando il completamento del masterplan urbanistico, l’avvenuta bonifica del sito e la valutazione antisismica della futura rimessa dei mezzi, l’aggiornamento del Viminale ci informa che è in corso l’ultimazione del protocollo operativo tra VV.F. e Demanio per il cantiere pordenonese. Tale protocollo integra l’iniziale accordo quadro, a cui sta per seguire un nuovo documento d’intesa che, una volta completato, verrà sottoposto al vaglio degli Organi di controllo competenti.

Per la realizzazione della sede in Comina dobbiamo quindi attendere la definizione del nuovo accordo che, come riportato dal Ministero, aprirà la strada a interventi su tutto il territorio nazionale. Sarà pertanto mia premura – conclude – seguire i prossimi sviluppi. Attualmente – ricorda – il Comando provinciale è ubicato in immobili privati in regime di locazione passiva, ed è importante per la comunità giungere quanto prima alla conclusione del progetto, in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica nonchè di dotazione di sedi operative quanto più idonee per i nostri Vigili del Fuoco”.