Nuovo Hub di Crédit Agricole in Veneto

PORDENONE – Con l’obiettivo di mettere a disposizione della clientela, in un unico spazio fisico situato in una zona nevralgica della città, tutti i servizi della casa madre francese e delle società del Gruppo, verrà inaugurato lunedì 4 novembre il nuovo Hub di Crédit Agricole FriulAdria in via Pepe a Mestre (Venezia). Sarà il direttore generale della Banca, Carlo Piana, a tagliare ufficialmente il nastro del secondo Hub di Crédit Agricole in Veneto, a quasi due anni di distanza dall’avvio del quartier generale di viale delle Nazioni a Verona.

L’Hub è una struttura che riunisce tutti gli specialisti dei diversi “mestieri” di Crédit Agricole, dai mutui ai prestiti personali offerti da Agos, dai finanziamenti alle imprese alle gestioni patrimoniali attraverso la Sgr Amundi e alla gestione dei crediti attraverso Eurofactor, dalla protezione con CA Assicurazioni alla consulenza finanziaria e assicurativa e ai prodotti dedicati agli operatori delle filiere agroalimentari, un target quest’ultimo per il quale l’Istituto sta diventando sempre più un punto di riferimento per il mercato.

La nascita dell’Hub è frutto di una logica innovativa di presidio territoriale, dove il servizio della filiale tradizionale viene arricchito e integrato da una serie di figure specialistiche che operano in costante sinergia. Negli spazi di via Pepe opereranno sotto la stessa insegna la filiale Retail, il Mercato Private, il nucleo di banca d’Impresa, gli specialisti del Polo Affari che segue le piccole aziende, i consulenti finanziari, gli sviluppatori, gli esperti dell’agroalimentare e gli altri referenti delle fabbriche prodotto di Crédit Agricole, che è tra i leader europei nel campo assicurativo, nella gestione del risparmio e nel credito al consumo.

Conseguentemente, in un’ottica di ottimizzazione territoriale, verranno migrati in via Pepe tutti i rapporti dello sportello leggero di via Piave a Mestre, senza alcuna incombenza a carico della clientela che, anzi, potrà beneficiare di un servizio più completo ad appena un chilometro di distanza in linea d’aria.

“L’avvio dell’Hub di Mestre rappresenta un’altra tappa importante del percorso di crescita di Crédit Agricole in Veneto – ha dichiarato il direttore generale di CA FriulAdria Carlo Piana – La provincia di Venezia, nella quale insistono una trentina dei nostri punti vendita operanti in regione, assorbe oltre un miliardo di impieghi ed è un territorio cruciale per noi: solo nel primo semestre di quest’anno abbiamo erogato circa 80 milioni di nuovi finanziamenti all’economia veneziana”.

“Dal 2007 Crédit Agricole ha investito circa 10 miliardi di euro in Italia, suo secondo mercato domestico. Il piano industriale del Gruppo al 2022 prevede per la rete bancaria italiana lo sviluppo di un modello di servizio ancora più personalizzato e specializzato, con 500 nuovi gestori dedicati e una grande attenzione, in particolare, alla gestione del risparmio, alla bancassicurazione e alle filiere agroalimentari. Oggi il cliente si muove verso la rete bancaria solo a condizione di trovare tutte le risposte”.

Sempre lunedì 4 novembre, alle ore 18.30 all’Auditorium del Museo M9 di Mestre, la Banca ha organizzato per la clientela (ingresso libero fino a esaurimento dei posti) un incontro con il giornalista ed ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore Ferruccio de Bortoli, che verrà intervistato dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti.