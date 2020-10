Nuovo sito web delle farmacie comunali

PORDENONE – Le farmacie comunali di Pordenone hanno da oggi un proprio sito web, raggiungibile all’indirizzo www.comune.pordenone.it/farmacie.

Nel nuovo sito, perfettamente funzionante anche sullo smartphone, è possibile trovare con facilità orari, indirizzi, contatti e informazioni sullo staff delle tre farmacie di via Cappuccini, viale Grigoletti e Via

Montereale.

Ma soprattutto il sito rende disponibili informazioni molto dettagliate e curate riguardanti le tipologie di prodotti disponibili e i numerosi servizi offerti, come le autoanalisi, la misurazione della

pressione, la foratura del lobo dell’orecchio, il noleggio di attrezzature sanitarie, le prenotazioni CUP. È

inoltre possibile scoprire tutte le opportunità per i clienti e le iniziative legate a campagne informative o di

sensibilizzazione.

Una pagina, aggiornata di mese in mese, elenca quali sono le farmacie di turno a Pordenone, fornendo i relativi indirizzi e contatti. In questo modo si intende dare un servizio tanto alle persone quanto alle altre farmacie cittadine, trattandosi di un’informazione non sempre semplice da reperire online, nel momento del bisogno.

Il sito dà anche accesso a due servizi che le tre farmacie comunali hanno attivato già da tempo: newsletter e prenotazione farmaci. La newsletter mensile, attivata nel gennaio 2019, fornisce agli iscritti numerose informazioni utili e aggiornamenti puntuali sulle farmacie di turno e sulle offerte delle farmacie comunali. Il servizio di prenotazione dei farmaci via WhatsApp, attivato durante la primavera 2020 nel corso del lockdown, è tuttora molto apprezzato e utilizzato dai clienti.

Non mancano poi alcune curiosità: ad esempio, è possibile consultare la storia delle farmacie comunali di Pordenone, che inizia nel 1972 con l’apertura della sede di via Montereale.

Il nuovo sito web, integrato nel portale comunale, garantisce alti livelli di accessibilità, quindi non pone ostacoli all’utilizzo da parte persone con disabilità. Tutte le informazioni e i servizi sono resi disponibili in maniera ordinata e organica, anche grazie a una grafica pulita ed essenziale, coerente con

quella del sito web istituzionale del Comune.

È stato progettato e realizzato interamente da personale comunale, grazie a una collaborazione fra l’Ufficio comunicazione le Farmacie, che ne curano direttamente il continuo aggiornamento.