Oltre 3 mila in piazza per un deciso “no” a chiusura bar e ristoranti alle 18

PORDENONE – Grande successo per la manifestazione, mercoledì 28 ottobre in piazza XX Settembre, con cui ben tremila cittadini, ristoratori, baristi e persone comuni hanno detto no alle misure introdotte dall’ultimo Dpcm del governo che impone la chiusura dei pubblici esercizi alle ore 18.

Verso le ore 18, appunto, oltre tremila persone sono arrivate in centro a Pordenone munite di cartelli e striscioni e si sono radunate in piazza XX Settembre di fronte alla Casa del Mutilato per questa manifestazione promossa da Comune e Ascom.

È la protesta più numerosa registrata in Friuli Venezia Giulia negli ultimi giorni.