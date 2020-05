Opportunità per la vendita online, nascono “Rivemo” e “Zoona”

PORDENONE – Confcommercio e Sviluppo e Territorio hanno convenzionato due portali e.commerce locali pensati appositamente per i negozi e pubblici esercizi di vicinato della provincia di Pordenone.

Due luoghi virtuali in cui dare:

visibilità ai propri prodotti,

vendere direttamente online,

appoggiarsi ad un sistema di logistica per la consegna a domicilio.

Dobbiamo attenderci dei cambiamenti nel comportamento di acquisto dei consumatori, nelle prossime fasi di riapertura delle attività commerciali è possibile che molti clienti desidereranno comunque ricevere la spesa a casa o, per limitare i tempi di attesa nel negozio fisico, farsi prima un’idea dei prodotti online e prenotare l’appuntamento in negozio.

Puoi creare il tuo negozio virtuale in entrambe le piattaforme, oppure una volta scelto il tuo portale preferito hai la possibilità di avere una pagina “base” gratuita anche nell’altro portale convenzionato.

“Rivemo” e “Zoona” saranno gratuite fino al 31/08/2020.

Scopri di più….

Rivemo – Ordini online, consegne a domicilio o per asporto

Rivemo è una startup innovativa che ha accumulato esperienza in 2 anni di attività a Bibione e Lignano Sabbiadoro per mettere a punto ogni aspetto relativo agli e-commerce per ristoranti e negozianti locali: dalle ordinazioni online, alla consegna a domicilio o il ritiro per asporto.

Vogliono aiutare le piccole e medie imprese ad innovare le loro modalità di vendita grazie alle tecnologie, senza il bisogno di sostenere investimenti e costi di abbonamento.

Cosa offre?

· Il tuo negozio e-commerce attivo in 24 ore, senza costi fissi

· Ricevi ordini da utenti verificati, senza imprevisti per l’incasso

· I tuoi clienti acquistano nei loro canali digitali preferiti: web, app e social

· Proponi ai clienti l’innovativa modalità “Prenota online e ritira in negozio”

· Pagamenti sicuri da carta di credito, PayPal, contanti o anche contrassegno

· Fidelizza la tua clientela e attrai nuovi clienti con promozioni e offerte

· Pronto per l’asporto: imposta tu le giornate e gli orari, per evitare gli assembramenti

· Decidere tu come gestire la consegna: autonomamente oppure con i nostri fattorini

· Gestisci in autonomia il tuo negozio e gli ordini, alla logistica ci pensa Rivemo

· Spediamo anche in tutta Italia, dal nostro magazzino di Pordenone a tua disposizione

Visita il sito clicca qui

Iscriviti gratuitamente a Rivemo clicca qui

Zoona

È un progetto nato per supportare il commercio locale di Pordenone e provincia, permettendo a tutti i negozi del territorio di vendere i propri prodotti online. Ognuno può aprire il proprio eCommerce personalizzato e allestirlo proprio come fosse una vetrina del centro.

Hai già sentito parlare di altri servizi simili? Forse sì, ma Zoona è nato pensando alle vere necessità delle attività commerciali pordenonesi e ti offre 10 vantaggi davvero unici.

1. Negozio sempre aperto

I clienti potranno acquistare i tuoi prodotti in qualsiasi momento, anche quando il tuo negozio fisico è chiuso.

2. Incontra nuovi clienti

Avrai la possibilità di farti conoscere da chi non era mai passato di fronte alla tua vetrina!

3. Facile per te

Non serve alcuna competenza tecnica. Noi ti forniamo un negozio virtuale già pronto, tu dovrai solo mettere in vetrina i tuoi prodotti. In soli 2 giorni avrai il link del tuo eCommerce, da inviare ai clienti e condividere sui tuoi canali social per iniziare subito a vendere!

4. Facile per i clienti

Non c’è bisogno di scaricare app o attivare fastidiose iscrizioni! I clienti possono iniziare subito ad acquistare in modo semplice e immediato, collegandosi al sito da qualsiasi dispositivo.

5. Vetrina personalizzata

Il negozio è tuo e si vede! Zoona non è un marketplace, ma uno spazio in cui creare il tuo eCommerce personalizzato in base alle esigenze tue e dei tuoi clienti. Ti daremo tutto il supporto iniziale per allestire in autonomia il tuo shop online.

6. Crea promozioni per aumentare le vendite

Lo shop ti permette di impostare una pubblicazione e depubblicazione automatica dei prodotti in vendita, opzione utilissima per creare promozioni valide solo in determinate date.

7. Consegne a domicilio no problem

Ti preoccupa la consegna a domicilio? Nessun problema, se non sei già attrezzato, puoi scegliere di affidare a Zoona anche il trasporto!

8. Ordini automatizzati

Riceverai gli ordini in tempo reale via e-mail, per un’organizzazione facile e senza perdite di tempo.

9. Gestione semplice e autonoma

Potrai gestire il tuo e-commerce in autonomia, senza dover attendere un intervento tecnico (in caso di necessità, restiamo comunque a disposizione per garantirti la massima assistenza!).

10. Diverse soluzioni di pagamento

Scegli tu quali metodi di pagamento proporre ai tuoi clienti: carta di credito, PayPal, Satispay, bonifico o alla consegna. Puoi anche impostare un importo minimo di acquisto o proporre la consegna gratuita per ordini superiori a una certa cifra: il negozio è tuo e le regole le fai tu!