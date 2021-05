PalaMarrone messo in sicurezza e rinnovato

PORDENONE – Atleti e pubblico del PalaMarrone ora sono al sicuro e più comodi. Il Comune ha adeguato alle norme antincendio l’ormai storica casa cittadina dell’hockey e del pattinaggio frequentata da centinaia di atleti tutti i giorni. Piazzati anche 390 nuovi seggiolini colorati per gli spettatori, che prima dovevano sedersi sulle nude panche di legno degli spalti.

Palamarrone più sicuro e colorato – I lavori, iniziati a settembre 2020, si sono conclusi a febbraio 2021. Tuttavia l’amministrazione comunale ha atteso l’allentamento delle restrizioni per festeggiare, stamattina, il rinnovo della struttura con una veloce cerimonia. I lavori, da 85 mila euro, hanno riguardato importanti interventi tecnici per la sicurezza antincendio, il rinnovo dell’impianto elettrico, la sostituzione delle uscite di emergenza con nuove porte di larghezza adeguata. Inoltre, negli spogliatoi, si è provveduto alla sostituzione di rubinetterie ed erogatori doccia deteriorati e alla realizzazione di nuove guarnizioni. E poi, come detto, i nuovi seggiolini rossi e blu che permettono agli spettatori di stare più comodi e che, assieme ai corrimano gialli, danno colore all’ambiente.

«L’ampio patrimonio immobiliare ha bisogno di continua manutenzione – ha rimarcato il sindaco Alessandro Ciriani – molti impianti non erano a norma ai fini della sicurezza, perciò abbiamo deciso di investire ogni anno su questo fronte. Magari esteticamente cambia poco, ma prima di tutto viene la tranquillità di chi frequenta queste strutture».

Anche l’assessore allo sport e lavori pubblici, Walter De Bortoli, ha parlato di «lavori invisibili ma necessari e importanti. Vogliamo continuare a sistemare il patrimonio comunale e per quanto riguarda il PalaMarrone il prossimo passo sarà la riverniciatura del pavimento di gioco». Pienamente soddisfatti i rappresentanti del mondo sportivo (rinominato nel 2002 PalaMarrone in onore dell’hockeysta Mauro Marrone) presenti alla cerimonia con Mauro Chiarot (Coni), Giovanni Silvani (storico presidente della Gs Hockey), Katia Contini (ex pattinatrice e presidente del pattinaggio artistico Pordenone).

Da ex Fiera a «Polo Young» – La sistemazione del PalaMarrone è stata l’occasione per illustrare il progetto «Polo giovani» da 12,6 milioni che il Comune ha in serbo per l’adiacente ex Fiera. Progetto che rientra nel più ampio piano di riqualificazione di tutta la zona da 20 milioni. Il piano complessivo prevede il parcheggio sotterraneo in piazza del Popolo, il rinnovo di Cinemazero e di via Matteotti.

L’amministrazione ha presentato il progetto al ministero per ricevere i relativi fondi. In merito all’ex Fiera, ha spiegato Ciriani, «abbiamo presentato una bozza di progetto per rifarla integralmente, area esterna compresa. Un grande intervento per il quale ci vorranno anni, ma ci stiamo lavorando cercando di reperire risorse governative e non solo. Definiremo il progetto assieme alle società sportive.

Intendiamo abbattere la vecchia ex Fiera, al netto delle parti di interesse storico, per costruire più edifici moderni, e spostare i parcheggi all’esterno per dedicare tutto lo spazio alle attività sportive dei giovani e non solo, visto che ora l’area è metà parcheggio e metà impianti sportivi». Novità anche per la piastra esterna di basket. Si pensa a un nuovo edificio con in cima il campo di basket, all’americana.