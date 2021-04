Pareggio in rimonta per i Ramarri; Pordenone-Pisa 2-2

LIGNANO – Termina 2-2 il recupero della 30a giornata tra Pordenone e Pisa. Un punto meritato per i ragazzi di mister Domizzi che salgono a quota 41 punti in classifica tenendosi a debita distanza la zona play out (piu’ 4 sull’Ascoli).

Al gol a freddo al 3′ minuto di Marconi risponde Ciurria all’11’ su calcio di rigore. Nono centro stagionale per il fante neroverde. Al 45′ il raddoppio dei toscani ancora con Marconi che realizza un calcio di rigore generosamente concesso dal signor Di Martino. Nella ripresa i ramarri ridotti in dieci per l’espulsione di Barison trovano il meritato pareggio al 65′ con Zammarini magnificamente servito dal solito Ciurria.

Prossimo turno per i neroverdi sabato 1 maggio in trasferta a Reggio Emilia per dare continuità ai risultati

PORDENONE – PISA 2-2

GOL: 3′ pt Marconi, 11′ Ciurria (rig.), 45′ Marconi (rig.); 20′ st Zammarini

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Scavone (13′ st Bassoli), Misuraca; Zammarini; Mallamo (33′ st Vogliacco), Ciurria. A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Banse, Secli, Pasa, Biondi, Samotti, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Meroni (41′ st Benedetti), Caracciolo, Lisi (32′ st Beghetto); Marin (23′ st Sibilli), Siega (41′ st Marsura), Mazzitelli (23′ st De Vitis); Gucher; Vido, Marconi. A disp.: Perilli, Loria, Pisano, Palombi, Mastinu, Quaini, Masetti, Beghetto. All. D’Angelo.

ARBITRO: Di Martino di Teramo. Assistenti: Villa di Rimini e Ruggieri di Pescara. Quarto ufficiale: Amabile di Vicenza.

NOTE: all’11’ st espulso Barison per doppia ammonizione. Ammoniti Marin, Scavone, Mazzitelli, Siega, Lisi. Angoli 3-6. Recupero: pt 2′, st 5′.

P.G.