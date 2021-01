Pari di carattere per i Ramarri; Pordenone-Lecce 1-1

LIGNANO – Il Pordenone in emergenza (Bassoli, Pasa e Camporese) e orfano del partente Diaw (direzione Monza) tiene testa al quotato Lecce e con carattere impone il pari (1-1) ai salentini.

Dopo il vantaggio ospite di Coda al 14′, i Ramarri accellerano e trovano il pari al 20′ col tocco vincente del polacco Musiolik, al quarto centro stagionale, dopo una devastante azione di Butic partita sul vertice sinistro. In pieno recupero è ancora il polacco, che non fa rimpiangere Diaw, a sfiorare la rete della vittoria con il salvataggio sulla linea della difesa leccese.

Pordenone che raggiunge quota 29 punti e si conferma ottavo in classifica in piena zona play off.

Prossimo turno sabato 7 febbraio ore 18.00 ancora al Teghil contro il Vicenza per un nuovo e scintillante derby del triveneto.

Il tabellino:

PORDENONE – LECCE 1-1

GOL: 14′ pt Coda, 20′ Musiolik

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Magnino, Vogliacco, Barison, Falasco; Misuraca (25′ st Rossetti), Calò, Scavone (20′ st Ciurria); Zammarini (43′ st Stefani); Musiolik, Butić (43′ st Morra). A disp.: Bindi, Morra, Banse, Foschiani, Chrzanowski. All. Tesser.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong (17′ st Paganini), Pisacane, Lucioni, Zuta; Nikolov (17′ st Henderson), Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski (17′ st Rodriguez), Coda. A disp.: Bleve, Vigorito, Meccariello, Monterisi, Gallo, Dubickas, Maselli, Majer. All. Corini.

ARBITRO: Massa di Imperia. Assistenti: Mondin di Treviso e Muto di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Massimi di Termoli.

NOTE: ammoniti Scavone, Falasco, Hjulmand, Nikolov, Misuraca, Barison, Henderson, Vogliacco. Angoli 6-5. Recupero: pt 0′; st 4′.

P.G.