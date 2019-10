Park Oberdan, giovedì 17 cominciano i lavori

PORDENONE – Giovedì 17 ottobre, meteo permettendo, inizieranno i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del park Oberdan, per impermeabilizzare la struttura.

Durante il periodo di lavori – almeno tre settimane, salvo piogge e imprevisti – il parcheggio potrà essere utilizzato esclusivamente dai 310 abbonati.

I restanti 240 posti auto saranno temporaneamente interdetti per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza per utenti e operai.

«Si tratta di un intervento necessario e indifferibile – spiega l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante – se le infiltrazioni d’acqua perdurano rischiano di inficiare la struttura con il rischio di dover poi effettuare lavori molto più impegnativi e costosi. Abbiamo scelto in ogni caso di effettuare la manutenzione in questo periodo un po’ più calmo, dopo i saldi e prima del Natale, garantendo comunque l’ingresso agli abbonati che lavorano o abitano in zona».