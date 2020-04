Pasquetta con i Papu inaugura iniziativa #pordenON

PORDENONE – Lunedì 13 alle 11 dalla pagina Facebook del Comune di Pordenone il duo comico dei Papu regalerà al pubblico una performance in diretta, intitolata “Sproloqui ai tempi della quarantena”.

L’esibizione di Andrea Appi e Ramiro Besa inaugura il nuovo format denominato “#pordenON”, una serie di eventi dal vivo (e in alcuni casi con video registrati) per grandi e piccoli offerti da artisti, musicisti, dj, scrittori, associazioni. Per seguire i programmi basta collegarsi negli orari prestabiliti alla pagina Facebook del Comune. L’enete municipale, infatti, coordina l’iniziativa ideata dal sindaco Alessandro Ciriani.

Gli intrattenitori si attrezzeranno con il proprio telefono e computer trasmettendo da casa per proporre un momento di sollievo nei difficili giorni dell’isolamento domestico.

Già definito il palinsesto dei primi due giorni: inaugurazione, appunto, la mattina di Pasquetta con I Papu. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16, la musica di Marco Anzovino (evento registrato). Alle 17 appuntamento live con lo scrittore, docente e attore Andrea Maggi (il professore di italiano e latino nel reality televisivo Il Collegio) che per il pubblico di #pordenON leggerà la favola “Chichibio e la gru”, di Boccaccio.

Martedì 14 alle 11 le letture animate di fiabe a cura di Melarancia, mentre valle 16 è la volta dello spettacolo breve “Ortoteatro racconta Tararì tararera”. Alle 17 via libera alla musica del dj Alec Zec.

Sul sito web e sulle pagine social del Comune verranno via via pubblicati gli altri eventi della settimana.