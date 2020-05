Pedalando verso il futuro, videoconferenza Legambiente Fvg

PORDENONE – Come cambiare il nostro modo di muoverci in città? Sono diversi i centri urbani, tra cui Milano, che stanno ripensando la mobilità ciclabile: come fare?

A rispondere sarà l’architetto urbanista Matteo Dondé, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici.

Nello scenario post pandemico, ripensare la mobilità ha anche il fine di rispettare le misure per prevenire il contagio. Questo elemento, se gestito in modo sostenibile, può aiutare a preservare parallelamente salute pubblica e ambiente.

La video-conferenza si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina Legambiente FVG APS.

Dondé ha partecipato alla progettazione di diversi Piani Urbani della Mobilità Sostenibile e zone 30. Recentemente ha redatto per Bikeitalia.it un “Piano Emergenziale della Mobilità Urbana post-Covid: il manuale d’uso”, con Paolo Pinzuti, Paolo Gandolfi, Valerio Montieri e Gabriele Sangalli. Il documento contiene le istruzioni strategiche e tecniche per evitare il collasso della mobilità urbana alla riapertura delle attività.

