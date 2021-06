Pedibus, i bambini ringraziano il sindaco con una lettera

PORDENONE – «I bambini delle scuole ringraziano il sindaco perché grazie al suo aiuto hanno potuto percorrere 19.502 chilometri, con un risparmio di 3900 chilogrammi di Co2». Gli alunni del Pedibus – l’iniziativa che li accompagna a scuola a piedi con l’aiuto dei volontari – hanno inviato un biglietto colorato al sindaco Ciriani per ringraziarlo e testimoniare i risultati raggiunti nel corso dell’anno scolastico concluso.

A recapitare l’attestato è stata Lidia Diomede dell’associazione Piccoli Passi presieduta da Sara Biscontin, che assieme a Comune, polizia locale e volontari, rende possibile il Pedibus. I percorsi a piedi casa-scuola sono stati notevolmente potenziati in questi ultimi anni. Coinvolgono 300 bambini, 8 scuole e 100 volontari tra genitori, nonni, residenti dei quartieri che accompagnano gli alunni lungo 13 linee pedibus e una ciclobus.

«Ricevere un biglietto così – ha commentato Ciriani – è stata una sorpresa che mi ha fatto enorme piacere. Sono io che ringrazio i bambini e le famiglie che hanno aderito e tutti coloro che rendono possibile il pedibus, per il quale anche il Comune si è fortemente impegnato. Al di là della gioia di vedere questi bambini che vanno a piedi a scuola – ha aggiunto – c’è anche un aspetto ambientale non trascurabile. Quasi 4 tonnellate di Co2 risparmiate e quasi 20 mila chilometri percorsi nonostante le scuole siano state chiuse a lungo rappresentano politiche ambientali concrete e aiutano sul serio a educare i giovanissimi a costruire, come si suol dire, un mondo migliore».

«I bambini sono soddisfatissimi – ha commentato Diomede – perché sanno quanto è importante quello che fanno per l’ambiente di Pordenone. Il pedibus si è sviluppato tantissimo negli ultimi due anni, estendendo la buona esperienza di Vallenoncello, dove il pedibus esiste da tanti anni grazie a un’idea della maestra Maria Cristina Falomo, a gran parte della città. A questa amministrazione va riconosciuto l’impegno per averlo potenziato fortemente assieme a tutti coloro che si sono spesi per tale fine».