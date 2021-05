Pellicceria Daniela, prodotti artigianali e su misura, nel segno della qualità

PORDENONE – Dal 1986 si è imposta come pellicceria artigiana che raggruppa negozio e laboratorio, in un mix di qualità.

Da qualche settimana “Pellicceria Daniela” si è spostata di poche decine di metri, alla fine della Contrada Maggiore, vicino al municipio. E’ l’ultimo di una serie di cambiamenti.

“Da via Mazzini – sottolinea il titolare, Paolo Mogno, – siamo stati in via Chiuso e, quindi, in corso Vittorio Emanuele”. Diversi passaggi che hanno mantenuta inalterata la filosofia di questa attività, protesa a realizzare prodotti di qualità, per una clientela di tutte le età e proveniente da un ambito extraregionale.

“Se fino ad alcuni anni fa – aggiunge Mogno – la clientela era di una certa età, oggi la fascia si è allargata a una clientela più giovane. Questo, perchè la pelliccia non è più quella di una volta, un articolo che veniva indossato la domenica o in circostanze speciali. Ora, viene portata con più leggerezza. Nel nostro caso, comunque, trattiamo anche montoni, giubbotti in pelle e cappotti in cashmere. Quanto alle pellicce, riqualifichiamo le più vecchie, rendendole più moderne.”

Infine, un’altra importante peculiarità di “Pellicceria Daniela” è lavorare come laboratorio per importanti brand, creando articoli su misura.