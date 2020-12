People Restaurant, nasce a Pordenone punto di ristorazione per imprese e popolazione

PORDENONE – Sarà attivo tra qualche settimana, decreti pandemici presidenziali permettendo, all’interno di Real Asco Park, a Vallenoncello, People Restaurant, punto di ristorazione che offrirà colazioni e pasti – anche in modalità take away – non solo ai dipendenti delle imprese collocate in quell’area ma alla popolazione. Una buona notizia in tempi non facili che assolve alla necessità del miglioramento infrastrutturale ed estetico di alcune zone industriali del Pordenonese e che conferma, ove mai ce ne fosse stato bisogno, la grande attenzione di Confindustria Alto Adriatico anche ad aspetti non direttamente core.

«Il bacino di clientela solo tra le imprese – ha detto il Presidente, Michelangelo Agrusti – è di circa duemila persone. Il ristorante – pizzeria avrà due ingressi per permettere anche a chi non è direttamente coinvolto nelle attività produttive di accedervi. La struttura nasce ai tempi del Covid19 e questo significa da un lato tecnologie e layout codificati per permetterne la corretta fruizione e, dall’altro, soluzioni che tengano conto dell’epidemia, certamente, ma che la superino per durare nel tempo in condizioni di assoluta efficienza». Come ha avuto modo di spiegare ancora Agrusti, «lo spunto per il nome riflette la necessità di garantire, ora e in futuro, perché l’emergenza non finirà per incanto, un livello di qualità elevato ma a prezzi particolarmente competitivi».

Per Gianluca Galletti, Vicepresidente esecutivo e Direttore Commerciale di Elior Spa, azienda leader nella ristorazione collettiva di qualità in Italia, Francia e Spagna, «l’apertura del ristorante ad Asco Park, capace di 300/400 pasti alla volta, rafforza la partnership tra il Gruppo Elior e Confindustria Alto Adriatico, dopo il ristorante della zona industriale Ponte Rosso. Elior investe in servizi infrastrutturali a disposizione delle aziende del territorio, anche in periodo di pandemia. Il modello di ristorazione adottato è articolato e flessibile e sfrutta gli investimenti in ricerca e sviluppo su nutrizione e tecniche di cottura / trasformazione di Elior. Al servizio bar e self service si accompagna la possibilità di consumare o prelevare una varietà di piatti monoporzione. Ciò consente di estendere il servizio oltre gli orari consueti, proporre attenzione alla diversità (diete su misura, diete etico-religiose, intolleranze) ed anche aprirsi alla comunità in un periodo difficile per il tessuto sociale nel suo complesso».

Franco Asquini, proprietario di Real Asco Park, un’area di circa 35 mila metri quadrati coperti appositamente organizzati per offrire servizi avanzati per le imprese, ha detto che «l’accordo con Elior Spa, con cui abbiamo verificato la fattibilità dell’operazione, è particolarmente interessante anche in momenti come questo, perché ci siamo resi conto che le famiglie hanno necessità di ottimizzare la loro situazione domestica»