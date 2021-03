Per il polo vaccinale in Fiera nuovi porta gel igienizzanti artistici

PORDENONE – Il polo vaccinale in Fiera a Pordenone è praticamente pronto e da lunedì accoglierà le prime operazioni di vaccinazione.

Per completare il suo allestimento sono arrivati dei nuovissimi e originali porta gel igienizzanti da parte della Cooperativa sociale “Il Granello” di San Vito al Tagliamento, che questa mattina ha voluto portarli in dono direttamente al presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti.

I manufatti, che portano sia il logo della società fieristica sia il profilo iconico del padiglione 5, sono stati realizzati nell’ambito di “Non solo regali”, laboratorio di attività espressiva finalizzato a far sperimentare, accrescere e affinare le capacità espressive di adulti con disabilità.

Infatti, dal 2006 la cooperativa gestisce un Centro Socio Occupazionale con attività laboratoriali (ceramica, carta a mano, feltro, stencil, informatica, ecc.) a valenza socio-educativa e di integrazione territoriale.

Gli oggetti realizzati in questi laboratori possono essere acquistati, presso la sede della cooperativa o visionati nel sito www.nonsoloregali.it e divenire un presente personalizzato per tutte le occasioni, anche come bomboniere per un matrimonio

“Ringrazio la Cooperativa “Il Granello” – ha dichiarato il presidente Pujatti – per questa splendida sorpresa che è la dimostrazione di come queste significative realtà sociali, seppur nelle difficoltà rappresentate dalla pandemia, possano portare dei messaggi di speranza e coesione sociale. Siamo onorati di essere beneficiari di questo dono, bello e utile, che sarà messo in servizio per la comunità pordenonese all’interno del nuovo Polo Vaccinale realizzato in collaborazione con ASFO”.