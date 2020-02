Piazza Motta, parcheggi agevolati per residenti

PORDENONE – Chi risiede o lavora in piazza della Motta e dintorni può sottoscrivere un abbonamento agevolato al parcheggio Rivierasca, a 10 euro mensili. Lo ha deciso il Comune con Gsm in vista dei prossimi lavori di riqualificazione dell’area. Lavori che nei prossimi giorni verranno rivelati nel dettaglio.

La misura vale per chi ha la casa (o il negozio o l’ufficio) in piazza Ospedale Vecchio, piazzetta del Donatore, via dei Molini, vicolo del Molino, piazza della Motta, via della Motta, vicolo del Lavatoio, vicolo della Fontana, vicolo del Campanile, via Roma, piazzetta Pescheria, vicolo Forni Vecchi. Con l’abbonamento agevolato (alla prima sottoscrizione c’è anche il costo della tessera di 6 euro) è possibile parcheggiare al piano terra e al primo piano del Rivierasca (non al piano interrato).

Il provvedimento viene adottato in vista di possibili disagi procurati dai cantieri, come la riduzione dei parcheggi e chiusure temporanee del traffico, e durerà per tutto il periodo dei lavori.

Per le famiglie è possibile sottoscrivere l’abbonamento agevolato per ciascuna macchina, ad eccezione dei veicoli per i quali è già stato rilasciato nel 2019 e 2020 un abbonamento allo stesso park Rivierasca. L’abbonamento non dà diritto a un posto riservato.

Per informazioni e adesioni si può chiamare i tre sportelli Gsm attivi presso i multipiano Vallona (0434-28651

parkvallona@gsm-pn.it), Candiani (0434-520147 candiani.park@gsm-pn.it) e Oberdan (0434-29555

oberdan.park@gsm-pn.it).