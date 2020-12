Piazza XX Settembre alberata, via libera al progetto

PORDENONE – La giunta comunale ha approvato il progetto che condurrà alla svolta verde di piazza XX Settembre. Il progetto ufficiale conferma gli elementi anticipati nelle settimane scorse dall’Amministrazione durante una conferenza stampa online.

Sarà, a suo modo, una svolta storica per quello che bene o male è un dei luoghi simbolo della città. Verrà creata un’area alberata lungo uno dei lati della piazza, ed esattamente quello di fronte alla biblioteca civica, con panchine, illuminazione a led e sistema di irrigazione.

Gli alberi verranno piantati al di sopra della pavimentazione esistente, poiché non è possibile interrarli per la presenza di sottoservizi come cavi, pozzetti e tubature. La trasformazione «ecologica» della piazza, salvo imprevisti, dovrebbe partire verso la seconda o terza settimana di gennaio e durerà dai 45 ai 60 giorni circa. La composizione sarà costituita da alberi e arbusti sempreverdi e a foglia caduca, piante erbacee perenni da fiore.

«Fra i numerosi interventi in centro e nei quartieri – commenta il sindaco Alessandro Ciriani – quello di piazza XX Settembre ha un suo significato particolare. Non a tutti è piaciuta la riqualificazione operata ormai parecchi anni fa che l’ha trasformata in una «piazza d’armi», adatta per i grandi eventi ma certamente non attrattiva come luogo di sosta e relazione. La soluzione a cui abbiamo pensato dà un tocco verde e piacevole alla piazza che da un lato permette sempre di ospitare eventi e iniziative, dall’altro consente di sedersi, stare all’ombra, vivere un luogo che attualmente è, per così dire, «respingente».