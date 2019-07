Piazza XX Settembre, lastre pericolanti. Area transennata

PORDENONE – Transenne in piazza XX Settembre. A porre i nastri che impediscono il passaggio ai pedoni e anche l’accesso ai dehors di due locali sono stati i Vigili del Fuoco di Pordenone nella tarda mattinata di ieri, 9 luglio.

Alle 11, infatti, è giunta una chiamata con la quale i pompieri sono stati avvertiti di alcune lastre sulla facciata dell’edificio sporgenti rispetto alle altre.

I pompieri hanno effettuato un’ispezione con un mezzo dotato di scala per verificare lo stato di salute del palazzo. Questa, ha dimostrato come le condizioni della copertura della facciata non siano allarmanti. I vigili del fuoco hanno comunque rimosso due lastre.

L’assessore alla Mobilità Cristina Amirante, dichiara che ordinerà alla proprietà di mettere in sicurezza, in breve tempo, la facciata, visto che si tratta di un problema di pubblica incolumità.