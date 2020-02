Pinguini Tattici Nucleari, il 25 la band incontra la città

PORDENONE – L’attesa è finita: dopo lo straordinario terzo posto alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a tornare live nei principali palazzetti d’Italia, partendo da Pordenone.

Ed è proprio nei giorni che precedono la prima data al Palasport Forum, il 27 febbraio, che i ragazzi hanno scelto di incontrare il pubblico pordenonese per un grande abbraccio corale: il 25 febbraio alle 9.30, in occasione del Martedì Grasso la band incontrerà il Sindaco della città e gli studenti alla Loggia del Municipio, in Corso V. Emanuele II.

La città friulana è infatti testimone dell’inizio della grande avventura della band nei palazzetti, dove ci si scatenerà con i grandi classici e con i brani del nuovo progetto FUORI DALL’HYPE RINGO STARR (Sony Music), l’album dell’artista più venduto tra tutti quelli in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Oltre alle 10 tracce di Fuori dall’hype (certificato disco d’oro), il repack contiene Ringo Starr, il brano di Sanremo 2020 più trasmesso in radio, stabile ai primi posti delle classifiche streaming, e altri brani inediti. Un evento prodotto da BPM Concerti e organizzato da FVG Music Live in collaborazione con il Comune di Pordenone.

Dopo Pordenone l’avventura della band rivelazione del festival di Sanremo proseguirà con una data SOLD OUT al Mediolanum Forum di Milano il 29 febbraio, e arriverà poi a Padova (2 marzo Kioene Arena), Firenze (3 marzo Mandela Forum), Roma (6 marzo Palazzo dello Sport), Bologna (12 marzo Unipol Arena), Montichiari (14 marzo PalaGeorge) e Torino (16 marzo Pala Alpitour), per chiudere con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa.

I biglietti per le date del tour sono disponibili su ticketone.it e su tutti i punti vendita autorizzati. Info su www.bpmconcerti.com.