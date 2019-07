Pn Blues Festival: Blues on the roads, il centro come New Orleans

PORDENONE – Continua il Pordenone Blues Festival, che grazie alla sua prestigiosa line-up sta riscuotendo un grande consenso di pubblico e tra gli addetti ai lavori: ne è la dimostrazione anche l’evento di ieri sera, unica data in Italia dei Kool & The Gang che ha fatto registrare la presenza di oltre 2500 persone.

La serata di venerdì 19 luglio tingerà di blues il cuore della città con un evento speciale: il Blues on the Roads. Dalle 19:30, più di 20 concerti, dj set e spettacoli invaderanno i locali e le strade del centro di Pordenone.

Le attività commerciali resteranno aperte, insieme a tutti i locali pubblici. In giro per la città, si esibiranno oltre quaranta gruppi musicali provenienti da tutta Europa.

Sarà come essere trasportati nel mitico French Quarter di New Orleans: un’occasione imperdibile per gli amanti del blues!

Di seguito, il programma completo della serata:

Dalle ore 19:00 alle 23:30

1) In giro per le vie del centro città: Esibizioni dei musicisti di strada

Dalle ore 19:00

2) Osteria Colonna, via Colonna, 23: HARMONIX DUO

3) Corner, Via Brusafiera, 6: LOUD ACOUSTIC TRIO

4) Mezza Libbra & La Degusteria Ferronato, corso V. Emanuele II, 58/D: BUSTED DUO

Dalle ore 19:15

5) Antica Drogheria, vicolo delle Acque, 10: MANLIO MILAZZI & J TOMMASINI

6) La Pecora Nera, piazza XX Settembre, 27: THE HJ’S 2

Dalle ore 20:00

7) Bar Micco’s, corso V. Emanuele II, 52: VINNIE PERIOTTO

8) Gelateria Zampolli & Piazzetta San Marco 13, piazzetta san Marco 10: ANDREA CUBEDDU

9) La Vecia Osteria del Moro, via Castello, 2: DODO & CHARLIE

Dalle ore 20:30

10) Bar Le Ciaccole c/o Biblioteca: COCKTAIL CAPERS0:30

11) Steam Steak Restaurant, via G. Mazzini, 55: BRUNO MUZZIN

12) Pizzeria alla Catina & Gelateria Cavour & Twister Pizza, piazza Cavour 3/6: BLUESTONE TRIO

Dalle ore 20:45

13) Prosciutteria F.lli Martin Dok Dall’Ava, via della Motta, 20: PAOLO MIZZAU & THE DOCTOR LOVE BAND

Dalle ore 21:00

14) Caffè Municipio, corso V. Emanuele II, 58: DANGEROUS MOOD

15) Urban Farmhouse, via Brusafiera, 14: MIRNA & FRANCESCO ZANIN

16) Bar Posta, piazza XX Settembre, 12 A: ALTER EGO

Dalle ore 21:15

17) Enoteca al Campanile, vicolo del Campanile, 1/C: FLAVIO PALUDETTI & RICCARDO GROSSO