Pnlegge: “Amici a Natale”, raccolta fondi per “puntare insieme al 2021!”

PORDENONE – Nel Natale più strano, a conclusione dell’anno più complicato del nostro tempo, Fondazione Pordenonelegge rilancia: da giovedì 10 (dalle ore 9.00) a domenica 20 dicembre (alle ore 18.00), ci sono dieci giorni per essere, o per ritrovarsi “Amici a Natale”. È la 9^ edizione della campagna di crowdfunding che, di anno in anno – e in questo 2020 solo online – scandisce il conto alla rovescia verso le emozionanti giornate della festa del Libro con gli Autori. Ma questa volta, nel 2020 che ha messo a dura prova la resilienza delle attività ordinarie e minaccia seriamente la sopravvivenza di quelle legate alla cultura, “Amici a Natale” assume un sapore del tutto speciale.

Fondazione Pordenonelegge è consapevole che i suoi “Amici” sono anche supporters, e che con le loro donazioni permetteranno al Festival di (r)esistere nel 2021, e di svolgere l’importante ruolo sociale che tutti gli eventi culturali da sempre rivestono. «Per questo abbiamo voluto essere ancora più attenti, ancora più vicini al nostro pubblico, e ancora più concreti quest’anno, con la nostra campagna di crowdfunding – spiega il Direttore di Fondazione Pordenonelegge Michela Zin – Abbiamo individuato tre parole chiave per i dieci giorni che ci aspettano, e che speriamo di condividere con più Amici possibile: sono speranza, prudenza e riconoscenza. Mi spiego meglio: lanciamo questa campagna Amici di Natale speranzosi che la prossima possa essere un’edizione in presenza, ma attrezzati per un piano B con riorganizzazione digitale.

E contiamo sul valore dell’amicizia, nel caso gli eventi dovessero decidere per noi, rispetto al sostegno accordato “al buio”. Ma saremo prudenti e concreti: in gioco ci sono, simbolicamente, solo 2021 codici a disposizione dei nostri Amici, con sostegni da 25 e da 35 euro. Meno codici per tutti, maggiori possibilità per tutti. Ed ecco anche la nostra riconoscenza: con quattro giorni di prelazione assoluta in vista, dal 30 agosto al 2 settembre, riservati solo agli Amici di Natale, e a nessun altro».

E c’è un modo ulteriore per sostenere Fondazione Pordenonelegge e la sua “impresa culturale”, fabbrica di emozioni che ha alimentato sorrisi, socialità, conoscenze e conoscenza, svago, formazione. È la coloratissima Collection della Festa del Libro disponibile in un clic sul sito pordenonelegge.it con i “must have” da regalarsi e regalare, per tornare in un attimo alle atmosfere spensierate del festival. Ci sono le tazze per la prima colazione, le borse, la borraccia #plasticfree, le spille, le magliette, le sacche, le locandine, il poster delle prime 20 edizioni di pordenonelegge, e tante altre idee cadeaux originalissime per il Natale nostro e delle persone che amiamo. E ci sono anche le mascherine pordenonelegge da utilizzare nelle giornate di festa, in attesa di liberarci dal coronavirus. Si può scegliere online, mentre il ritiro può essere programmato di persona, in presenza, fino al 22 dicembre a Palazzo Badini sede della Fondazione Pordenonelegge. Un modo per sentirci davvero vicini. Dettagli e informazioni: tel 0434.1573100 email amici@pordenonelegge.it