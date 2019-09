Pnlegge, divieto sosta e transito nella Ztl e piazza Motta

PORDENONE – In occasione di Pordenonelegge, al fine di garantire la piena tutela della sicurezza pubblica, il Comune informa che saranno in vigore i seguenti divieti alle auto:

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA (CON RIMOZIONE) nella Zona a traffico limitato e in piazza della Motta da mercoledì 18 a domenica 22 settembre 2019 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00.

Rientrano nella Ztl parte di via Mazzini, le piazze Cavour e XX Settembre, i corsi Vittorio Emanuele II e Garibaldi, via e piazza San Marco, via Beata Vendramini, piazza Calderari e via della Motta.

I divieti valgono per tutti, anche per residenti e possessori di permessi.

I veicoli degli invalidi (o al loro servizio) con il regolare contrassegno potranno parcheggiare in piazza Ospedale vecchio.

Negli orari di divieto i varchi saranno controllati dal personale della sicurezza in accordo con l’organizzazione di PordenoneLegge.

Solo se sarà ritenuto necessario, negli stessi orari sarà vietato il transito anche in viale Cossetti e in tutta via Mazzini.

Si raccomanda alle attività commerciali di informare i propri fornitori circa i divieti.

Per informazioni è possibile chiamare la Polizia locale allo 0434 392811.