Pnlegge, il 24 agosto apre prenotazione per “Amici Festival”

PORDENONE – Pordenonelegge 2020: nel conto alla rovescia per l’avvio della 21^ edizione si apre lunedì 24 agosto, esclusivamente online, la prenotazione degli incontri per gli “Amici di Pordenonelegge” di Natale 2019 e luglio 2020.

La campagna pubblica di crowdfunding ha permesso, con grande adesione del pubblico, di sostenere il festival “al buio”, prima di conoscerne i protagonisti. Adesso è il momento di trasformare i codici prenotati in altrettante occasioni di incontro a tu per tu con gli autori ospiti della Festa del Libro, dal 16 al 20 settembre. I codici resteranno validi a uso prenotazione fino al 6 settembre, data ultima e tassativa.

Dal 7 settembre all’11 sarà aperta una finestra di prenotazione per il pubblico libero: da quest’anno, infatti, le tradizionali “code” davanti ai luoghi di incontro non saranno più possibili e l’accesso alle sedi di incontro potrà avvenire solo previa prenotazione. Il personale di Fondazione Pordenonelegge resterà a disposizione in orario d’ufficio tel. 0434.1573100 e tramite email amici@pordenonelegge.it