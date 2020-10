Pnlegge, torna la festa del libro con 64 incontri video su youtube

PORDENONE – Pordenonelegge 2020 rilancia: tanti i contenuti proposti dal 16 al 20 settembre, tanti i protagonisti, gli incontri, i dialoghi, i temi affrontati, le riflessioni che vale la pena recuperare nelle prossime settimane.

Ecco che la grande novità della 21^ edizione della festa del Libro, ovvero la PNlegge web TV – il canale di comunicazione che ha garantito la fruizione del festival anche da remoto a tutti – torna in primo piano in un’ottica di “economia circolare” della cultura, per rigenerare e non sprecare le stimolanti occasioni di confronto e approfondimento offerte quest’anno da pordenonelegge.

Proprio da oggi, lunedì 12 ottobre, saranno integralmente disponibili sul profilo youtube del festival ben 64 incontri videoripresi grazie alla collaborazione di Videe: gli eventi, al centro del palinsesto video che pordenonelegge aveva reso accessibile in un click sul suo sito dal 16 settembre al 4 ottobre, vedono nuovamente protagonisti tantissimi autori ospiti, da Olga Tokarczuk a Massimo Recalcati, da Nick Hornby e Jim Al-Khalili a Michael Palin, David Quammen, Joseph Sticlitz, Delphine De Vigan, Maurizio Molinari, Antonio Scurati, Aldo Cazzullo, Gianrico Carofiglio e moltissimi altri. E per chi, anziché rivedere l’incontro, preferisse semplicemente ascoltarlo, dalle 8 di oggi c’è la possibilità di sintonizzarsi sulla web Radio di pordenonelegge, cliccando al link https://sr9.inmystream.it:18556/stream scaricando la App Wideline Radio

Nel frattempo gli eventi della Festa del Libro si possono ritrovare anche grazie alla partnership RAI, attraverso lo speciale che RAI Cultura dedica alla 21^ edizione di pordenonelegge, sul sito https://www.raicultura.it/speciali/pordenonelegge2020/ dove sono disponibili, oltre all’evento di premiazione di Olga Tokarczuk cui fa seguito il suo incontro sugli intrecci fra storia e romanzo, gli appuntamenti dedicati alla forma racconto, con i dialoghi intorno alla produzione di Alberto Moravia con Maria Ida Gaeta, Lorenzo Pavolini e Yari Selvetella al racconto giallo con Luca Crovi e Tullio Avoledo e allo scrivere breve con Francesco Piccolo e Gabriele Pedullà. Sempre nello speciale RAI Cultura i dialoghi con Antonio Scurati, Corrado Augias, Ilaria Tuti, Gianrico Carofiglio, e con Piero Dorfles e Roberto Carnero per l’insegnamento alla generazione Z.

La PNlegge TV, attivata con grande impegno da parte dei promotori di pordenonelegge, ha registrato ottimi riscontri e ha trovato sin dalla prima edizione la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e degli Istituti Italiani di Cultura: è diventata così riferimento, con i suoi protagonisti, per i navigatori di tutto il mondo grazie al rilancio delle sedi degli Istituti italiani di Cultura di Abu Dhabi, San Paolo, Amburgo, Stoccolma, Beirut, Monaco di Baviera, Rosario (Argentina), Santiago del Cile e Tokyo. La Festa del Libro

