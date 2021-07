PnPensa anche alla finanza, il 16 luglio di scena Barisoni e Lusardi

PORDENONE – L’ultima serata di PordenonePensa in città è dedicata alla finanza: venerdì 16 luglio alle 20:45 nell’Arena Bertilla Fantin di Piazza XX Settembre (in caso di maltempo al Teatro Verdi) si svolgerà l’anteprima di PN TRADING PLACES, spin off finanziario della rassegna organizzata in collaborazione tra Circolo culturale Eureka, Università di Udine, Comune di Pordenone, con il patrocinio del Comitato per l’educazione finanziaria e dell’Associazione dei docenti di Economia, degli intermediari e dei mercati finanziari, nonché con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, di Pordenone Fiere, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Fondazione Friuli e Confindustria Alto Adriatico.

Sul palcoscenico ci sarà il dialogo tra Annamaria Lusardi, direttore del Comitato Programmazione e Coordinamento delle attività di educazione finanziaria, tra le 100 donne di successo per Forbes nel 2019, e Sebastiano Barisoni, vicedirettore de Il Sole 24 Ore, che discorreranno di educazione finanziaria e della necessità che tutti apprendano l’abc delle nozioni di finanza nell’ottica di una ripresa globale.

La novità rispetto alle molte rassegne finanziarie presenti in Italia è l’obiettivo che si pone, ovvero l’alfabetizzazione finanziaria. La prima edizione, prevista per il prossimo 17, 18 e 19 maggio, infatti, proporrà questo “spin off” con una sua precisa identità ed autonomia, che approderà dapprima nelle scuole, con l’intento che l’abc della finanza si apprenda proprio sui banchi, formando allievi e insegnanti. Quindi sarà la volta delle imprese e poi della popolazione, la cui formazione finanziaria è strumentale alla propria tutela e crescita, innescando così un processo comune di ripresa.

Il prossimo appuntamento con la rassegna è previsto per giovedì 22 luglio alle 20:45 a Roveredo in Piano, in Piazza Roma, con Don Giovanni Fasòli, docente della Iusve che discorrerà sul tema “Ragazzi connessi, genitori connessi”. Ingresso gratuito senza prenotazione.